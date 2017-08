59-jährige US-Amerikanerin geht knapp 5.000 Kilometer in 52 Tagen

© http://www.yolandaholder.com 59-jährige US-Amerikanerin geht 5.000 Kilometer in 52 Tagen

Eine 59-jährige US-Amerikanerin hat in 52 Tagen knapp 5.000 Kilometer im Schnellgang zurückgelegt. Yolanda Holder aus dem kalifornischen Corona war am 18. Juni auf einem Parcours im New Yorker Stadtbezirk Queens gestartet und erreichte ihr Ziel nach 4.988 Kilometern in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit). Sie bewältigte pro Tag rund 100 Kilometer und legte auch in der Nacht nur kurze Schlafpausen ein.