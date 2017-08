Thailänder wegen Majestätsbeleidigung zu 18 Jahren Haft verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com Thailänder wegen Majestätsbeleidigung zu 18 Jahren Haft verurteilt (Symbolbild)

Wegen Majestätsbeleidigung ist ein 61-jähriger Mann in Thailand zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Militärgericht in Bangkok sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte die Familie von König Maha Vajiralongkorn im Internet verunglimpft habe. In dem südostasiatischen Land ist das Königshaus durch ein strenges Gesetz geschützt. Erst im Januar wurde ein Mann wegen ähnlicher Vorwürfe sogar zu 35 Jahren Haft verurteilt.