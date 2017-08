Australier sollen per Brief über Ehe für alle entscheiden

Quelle: www.globallookpress.com Australier sollen per Brief über Ehe für alle entscheiden (Symbolbild)

In Australien soll die Bevölkerung demnächst in einer Art Briefwahl über die 'Ehe für alle' entscheiden. Die konservative Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull will dazu im kommenden Monat Briefe an alle wahlberechtigten Australier verschicken. Die Frage soll nach Regierungsangaben vom Mittwoch lauten: „Soll das Gesetz geändert werden, damit gleichgeschlechtliche Paare heiraten können?“