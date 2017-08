Südafrikas Präsident Zuma übersteht Misstrauensvotum im Parlament

Obwohl in der geheimen Wahl im südafrikanischen Parlament am Dienstag offensichtlich auch Abgeordnete der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress ANC gegen den Präsidenten Jacob Zuma stimmten, verfehlte die Opposition die notwendigen 201 Stimmen. Insgesamt beteiligten sich 400 Abgeordnete an der geheimen Abstimmung.