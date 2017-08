Bundeswahlleiter: 42 Parteien nehmen an der deutschen Parlamentswahl teil

An der Bundestagswahl am 24. September werden von den 48 zugelassenen Parteien 42 teilnehmen. Dies teilte der Bundeswahlleiter am Dienstag mit. 34 davon beteiligen sich mit Landeslisten.