Trotz Unwillens der Feinbäcker – Geburtstagtorte des neunjährigen Trump-Fans "great again" [FOTO]

Ein neunjähriger Junge aus dem US-Bundesstaat California wollte zu seinem Geburtstag eine Torte bekommen, auf der der Slogan der Wahlkampagne von Donald Trump "Make America great again" aufgeschrieben werden sollte. Das war aber nicht so leicht zu erledigen – kein Konditor wollte diesen Auftrag übernehmen. Deshalb musste die Mutter des Jungen die Torte selbst backen.

Der Name des Jungen hatte Ende Juli in den USA Schlagzeilen gemacht, als die Pressesprecherin des Weißen Hauses seinen Brief an Donald Trump vorgelesen hatte. Der Junge schrieb, dass Trump sein Lieblingspräsident ist und er nicht versteht, warum so viele Menschen mit dem Staatschef unzufrieden sind.

© www.washingtontimes.com

