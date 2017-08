Kölnerin verliert beide Beine und halben Arm wegen Mückenstichs

Quelle: www.globallookpress.com Beide Beine und ein Arm nach Mückenstich amputiert

Gewöhnlich sind Mückenstiche harmlos – für eine Frau aus Köln wurde er jedoch zu einem Alptraum. Eine 43-Jährige, die als Gebäudereinigerin tätig war, wurde während der Arbeit von einem Insekt gestochen. Die Stichstelle schwoll sofort an, der Frau wurde schwindelig, es begann, sie zu frösteln. Die Frau wandte sich an einen Arzt an, der sie behandelte und dann nach Hause schickte.