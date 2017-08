Norwegen: Älteres deutsches Paar mit 2,6 Tonnen leeren Patronenhülsen im Wohnmobil gestoppt

Am Montagabend wurde in Kolvereid in Nord-Trøndelag ein Wohnmobil eines älteren deutschen Paares gestoppt, weil es bei einem Einbruch in eine Schießhalle gesehen worden war. Im Wagen wurden 2,6 Tonnen leere Patronenhülsen aus Messing gefunden, deren Wert bei 20 norwegischen Kronen (2 Euro) das Kilo liege, gab die Polizei bekannt. Bei 2,6 Tonnen wären es also 5.200 Euro.