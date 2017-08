Erdbeben der Stärke 4,6 erschüttert türkischen Urlaubsort Bodrum

Quelle: www.globallookpress.com Erdbeben der Stärke 4,6 erschüttert türkischen Urlaubsort Bodrum (Symbolbild)

Ein Erdbeben der Stärke 4,6 hat sich in der Nähe des großen türkischen Urlaubsort Bodrum ereignet, wie das Europäische Mittelmeer-Zentrum für Seismologie am Dienstag per Twitter berichtete. Der Bebenherd liege in 10 Kilometer Tiefe. Es seien auch mehrere Nachbeben registriert worden.