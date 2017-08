Ladekran in Dänemark in Luxus-Hotel mit Spa-Zone verwandelt [VIDEO]

© Youtube Ladekran in Dänemark in Luxury-Hotel mit Spa-Zone verwandelt

Ein einfacher Ladekran ist in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen in ein luxuriöses Mini-Hotel umgebaut worden. Das Projekt trägt den Namen „The Krane“, wie die Zeitung Mirror berichtet. In der Kabine des Turmkrans, die sich auf einer Höhe von 15 Metern befindet, können bis zu zwei Personen wohnen.