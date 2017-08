Apache-Hubschrauber stürzt auf Militärstützpunkt in Israel ab

Quelle: www.globallookpress.com Ein israelischer Apache-Hubschrauber. (Archivbild)

Ein Hubschrauber vom Typ Apache ist auf der Militärbasis Ramon in Israel abgestürzt. Dabei kam der Pilot Dudi Zohar ums Leben, der zweite Pilot befindet sich in einem kritischen Zustand und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Zeitung Jerusalem Post unter Berufung auf einen Sprecher der israelischen Streitkräfte am Dienstag berichtet.