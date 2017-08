Urgeschichtliches Fischergrab in Lettland entdeckt

Archäologen haben in Lettland ein urgeschichtliches Grab eines Fischers entdeckt. Die Begräbnisstätte wurde bei Forschungen in einer Steinzeit-Siedlung am Fluss Salaca im Nordosten des Baltenstaates ausfindig gemacht. Dies sagte der Forscher Valdis Berzins von der Universität Lettland am Montag der Agentur Leta.