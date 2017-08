Magen-Darm-Virus im deutschen Leichtathletik-Team bei WM

Das deutsche Team ist bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft von einem Magen-Darm-Virus betroffen. Dies bestätigte Clemens Prokop, der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, am Montagabend der dpa. „Von einer Lebensmittelvergiftung kann man aber nicht sprechen“, sagte er. Betroffen sind nach Angaben des Weltverbandes IAAF auch andere Mannschaften. Die DLV-Teilnehmer wohnen zusammen mit weiteren Sportlern aus anderen Nationen in einem 900-Betten-Hotel an der Tower Bridge.