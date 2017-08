Tschechien: Schweinemast auf Gelände des früheren NS-Zwangsarbeitslagers Lety wird abgerissen

Quelle: www.globallookpress.com Tschechien: Schweinemast auf Gelände des früheren NS-Zwangsarbeitslagers Lety wird abgerissen

Nach einem langjährigen Streit hat der Besitzer des Agrarbetriebs im heutigen Tschechien dem Verkauf der Anlage an den Staat zugestimmt. Der endgültige Vertrag werde Anfang September unterzeichnet, sagte Kulturminister Daniel Herman am Montag dem tschechischen Rundfunk. Der Staat will die Anlage, die in den 1970er Jahren errichtet worden war, abreißen lassen und damit ein würdiges Gedenken an die NS-Opfer ermöglichen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.