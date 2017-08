Deutscher Holocaustleugner Ernst Zündel ist tot

Quelle: Reuters Ernst Zündel (Archivbild)

Der verurteilte deutsche Holocaust-Leugner Ernst Zündel ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Schwester Zündels am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er starb demnach am Samstagabend in seinem Haus im Landkreis Calw im Bundesland Baden-Württemberg.