Partielle Mondfinsternis: Beste Sicht im Osten Deutschlands

Quelle: www.globallookpress.com

Am heutigen Montag wird sich der Mond teilweise verdunkeln. Die beste Sicht auf das Naturspektakel wird man in Ostdeutschland haben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorhersagte. In Berlin geht der Mond um 20:37 Uhr auf, in Köln erst um 20:58 Uhr. Um 21:19 Uhr ist das sichtbare Ereignis schon wieder vorbei. Das Wetter wird in ganz Deutschland gut sein.