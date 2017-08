Schweizer Atomkraftwerk nahe deutscher Grenze wieder am Netz

Das Schweizer Atomkraftwerk Beznau nahe der deutschen Grenze ist am Montagmorgen wieder hochgefahren worden. Wegen eines Öllecks war das Atomkraftwerk in der Nacht zu Samstag teilweise abgeschaltet worden. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat gab zu Wochenbeginn grünes Licht, den Reaktor wieder ans Netz zu geben. „Die Anlage wird nun schrittweise auf Volllast gebracht“, hieß es in einer Mitteilung des zuständigen Energiekonzerns Axpo.