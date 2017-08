Betrunkener Autofahrer: Ich muss jetzt erst mal schlafen

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein betrunkener Autofahrer hat in Deutschland nach einer Karambolage fremden Menschen seinen Ausweis in die Hand gedrückt. Mit den Worten „Ich muss jetzt erst mal schlafen gehen. Ich bin so betrunken“, verabschiedete sich der 32-Jährige am frühen Sonntagmorgen vom Unfallort in Jena, wie die Polizei berichtete. Doch der Mann hatte zunächst keine Gelegenheit mehr zu schlafen, er erhielt Besuch von der Polizei.