Keine Entspannung nach Treffen der koreanischen Außenminister

Quelle: Reuters Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho. (Archivbild)

Im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zeichnet sich auch nach einem kurzen Gespräch zwischen den Außenministern beider Länder keine Entspannung ab. Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho habe ein Angebot zu ausführlicheren Gesprächen abgelehnt, verlautete am Montag nach dem Treffen in der philippinischen Hauptstadt Manila aus südkoreanischen Regierungskreisen. Ri habe Südkorea vorgeworfen, es an „Aufrichtigkeit“ fehlen zu lassen.