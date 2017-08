Kanadierin beißt ihren Hund in der U-Bahn [VIDEO]

Kanadierin beißt ihren Hund in der U-Bahn.

Eine Frau hat in der U-Bahn der kanadischen Stadt Toronto ihren eigenen Hund mehrmals am Kopf gebissen und angeschrien. Eine Augenzeugin hat die Videoaufnahme des Vorfalls auf Youtube publik gemacht.

In dem Video sieht man, dass die Frau ihrem Tier mehrmals „Hör auf!“ sagt, obwohl der Hund ruhig auf ihren Knien sitzt. Nach ein paar Minuten sei ein Mann an sie herangekommen und gebeten, aufzuhören, wie die Augenzeugin berichtet. Inzwischen sei ein anderer Passagier zur Kabine des Zugführers gelaufen. Als der Zug stoppte, seien drei Mitarbeiter des Torontoer Verkehrsbetriebes TTC an sie herangekommen und die Fahrgästin habe den Waggon verlassen.

