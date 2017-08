Militärrebellion in Venezuela - Aufruf zum Putsch gegen Nicolás Maduro (Symbolbild)

In der venezolanischen Stadt Valencia gibt es offensichtlich einen Militäraufstand und Aufrufe zum Putsch gegen den Staatspräsidenten Nicolás Maduro. Unklar war zunächst, wie viele Soldaten an der Rebellion im Komplex Fuerte Paramacay, 170 Kilometer westlich von Caracas beteiligt waren. Bisher wurde von sieben Festnahmen berichtet.

Ein führender Vertreter der Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello, teilte am Sonntag auf Twitter mit: "Die Kontrolle in Fuerte Paramacay ist nach der Attacke der erwähnten terroristischen Gruppen komplett wiederhergestellt worden. Einzelheiten in Kürze."

Consolidado totalmente el control en el Fuerte Paramacay luego del ataque de grupos terroristas mercenarios. Pronto detalles de lo sucedido — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 августа 2017 г.

Es habe einige Festnahmen gegeben. Im Rest des Landes gebe keine Aufstände, betonte Diosdado Cabello.

Absoluta normalidad en el resto de las unidades militares del país, quienes sueñan con lo contrario se estrellarán con la moral de la FANB!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 августа 2017 г.

Wie die Zeiung El Nacional schreibt, hätten am Sonntagmorgen (Ortszeit) mehrere Militärs versucht, den Militärstützpunkt Fuerte Paramacay in Valencia einzunehmen, nachdem einge Militärs um Kapitän Juan Caguaripano erklärt hatten, sich gegen die Pläne für einen Umbau der verfassungsgemäßen Ordnung zu wenden. Später sei es auf dem Gelände zu Explosionen und Gefechten gekommen. Einheimische seien auf die Straßen gegangen, um die Putschisten zu unterstützen. (dpa/El Nacional)

COMANDANTE DE LA OPERACIÓN DAVID 41 BRIGADA BLINDADA VALENCIA LLAMADO A LA REBELIÓN pic.twitter.com/MXlwrA9o3O — #LaOfensiva 112k (@EnkiVzla) 6 августа 2017 г.