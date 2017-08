Sergei Lawrow trifft seinen US-Amtskollegen Rex Tillerson in Manila

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat sich am Sonntag in der philippinischen Hauptstadt Manila am Rande des ASEAN-Gipfels mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson getroffen. Zur Sprache kamen die neuen US-Sanktionen gegen Russland, aber auch die Syrien-Krise zur Sprache.