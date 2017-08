Berlin-Attentäter Anis Amri wird in Tunesien beerdigt

Quelle: Reuters Berlin-Attentäter Anis Amri wird in Tunesien beerdigt. Auf dem Archivbild: Mustafa Amri (l.), Vater von Anis Amri

Der Berlin-Attentäter Anis Amri ist am Samstag in seiner Heimat in Tunesien beigesetzt worden. Der Terrorist sei im Beisein seiner Familie ohne traditionelle Zeremonie beerdigt worden, gab ein Sprecher der lokalen Polizeibehörde in der zentralen Provinz Kairouan am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Eine Anfrage der Familie, die Leiche des Mannes zunächst in dessen Elternhaus aufbahren zu dürfen, sei aus Sicherheitsgründen nicht gestattet worden.