Telefonzelle in New York verbindet Anrufer mit Kongress-Abgeordneten

Quelle: www.globallookpress.com

Eine neue Telefonzelle in New York verbindet Anrufer mit dem Büro ihres jeweiligen Abgeordneten oder Senators im US-Kongress. Wer den Hörer abhebt, landet automatisch bei der Telefon-Schaltstelle im Kapitol in Washington. Das Projekt heißt "Ring Your Rep" (auf Deutsch "Rufe deinen Vertreter an") und geht auf die Initiative des Hotels "The Standard" im Meatpacking District zurück.