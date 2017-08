Französische Polizei nimmt bewaffneten Mann am Eiffelturm fest

Die französische Polizei hat am späten Samstagabend am Eiffelturm einen bewaffneten Mann festgenommen. Die Besucher des Pariser Wahrzeichens seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, verlautete aus Polizeikreisen am Sonntag.