Deutscher Journalistin drohen bis zu 15 Jahre Haft in Türkei

Der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu drohen nach Angaben der regierungskritische Nachrichtenagentur ETHA bis zu 15 Jahren Gefängnis. Der seit dem 30. April in Istanbul in Untersuchungshaft sitzenden Journalistin wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.