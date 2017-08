Militär besetzt Armenviertel in Rio de Janeiro: Tote und Festnahmen

Genau ein Jahr nach den Olympischen Spielen hat das brasilianische Militär im Kampf gegen die ausufernde Kriminalität in Rio de Janeiro einen Großeinsatz in Favelas gestartet. An den Operationen in sechs Armenvierteln beteiligten sich am Wochenende 3.600 Soldaten und 1.400 Polizisten. Zwei Menschen wurden getötet. 18 kamen in Gewahrsam. Bei dem von Panzern und Helikoptern begleiteten Einsatz wurden Pistolen, eine Granate, Marihuana und Kokain sichergestellt.