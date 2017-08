"Höllische" Hitze am Balkan - 40 Grad in Belgrad

Eine tagelange Hitzewelle hält Südosteuropa fest im Griff. Die serbische Hauptstadt Belgrad hat mit 40 Grad Celsius am Samstag den heißesten 5. August seit 130 Jahren erlebt. In vielen Städten am Balkan zeigte das Thermometer bereits um 8.00 Uhr früh mehr als 30 Grad Celsius. Meteorologen riefen den roten Wetteralarm aus.