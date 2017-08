Japan gedenkt Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 72 Jahren

Quelle: Reuters Japan gedenkt Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 72 Jahren

Mit einer Schweigeminute haben Tausende Menschen in Hiroshima des Abwurfs der US-Atombombe auf die japanische Großstadt vor 72 Jahren gedacht. An der zentralen Gedenkzeremonie am Sonntagmorgen nahmen neben Ministerpräsident Shinzo Abe auch Überlebende teil.