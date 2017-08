NATO-Soldat bei Anschlag in Afghanistan verletzt - Angreifer getötet

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Bei einem dritten Anschlag auf NATO-Streitkräfte in Afghanistan innerhalb von vier Tagen ist ein Soldat verletzt worden. Der Angreifer, ein afghanischer Polizist, sei getötet worden, teilte die NATO-Mission Resolute Support am Samstag mit. Der Mann habe während eines Trainings der Einheit nahe des Flugfeldes in der südafghanischen Stadt Kandahar das Feuer eröffnet und einen aus Rumänien stammenden Soldaten verletzt. Er werde von Ärzten behandelt.