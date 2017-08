Irans Präsident Hassan Ruhani legt im Parlament Amtseid ab

Quelle: www.globallookpress.com Irans Präsident Hassan Ruhani legt im Parlament Amtseid ab (Archivbild)

Irans neuer und alter Präsident Hassan Ruhani ist im Parlament am Samstag im Parlament vereidigt worden. An der Zeremonie in der Hauptstadt Teheran nahmen auch zahlreiche ausländische Politiker teil, unter anderem auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.