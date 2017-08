Rückkehrerprogramm für Migranten läuft nur schleppend an

Quelle: www.globallookpress.com Rückkehrerprogramm für Migranten läuft nur schleppend an (Symbolbild)

Das Anfang des Jahres von der Bundesregierung gestartete Rückkehrerprogramm, mit dem Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive in Deutschland Anreize zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer gegeben werden sollen, läuft nur schleppend an. Erst vier der elf geplanten Beratungszentren im Balkan und in Afrika hätten ihren Dienst aufgenommen, teile das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.