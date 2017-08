"Despacito" knackt Drei-Milliarden-Marke auf YouTube

Das Lied "Despacito" ist zum meistgesehenen Video auf YouTube geworden. Das am 12. Januar veröffentlichte Musik-Movie führt in der Statistik-Anzeige bereits 3,01 Milliarden Klicks.

Der Sommerhit der puerto-ricanischen Musiker Luis Fonsi und Daddy Yankee löste somit den vorigen Rekordhalter "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth ab. Seiternseits hatte "See You Again" Mitte Juli den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy vom Thron gestoßen. "Gangnam Style" war im Dezember 2012 zum ersten YouTube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen geknackt hatte.

"Despacito" stellte Mitte Juli mit 4,6 Milliarden Klicks bereits einen Streaming-Weltrekord auf. In Deutschland führt er seit Wochen die Single-Charts an. (Lenta.ru/dpa)