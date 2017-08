US-Sonderbeauftragter: Noch rund 2.000 IS-Kämpfer in Rakka

Quelle: Reuters US-Sonderbeauftragter: Noch rund 2.000 IS-Kämpfer in Rakka (Archivbild)

In der nordsyrischen IS-Hochburg Al-Rakka halten sich nach Schätzung der US-Regierung noch rund 2.000 Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" auf. Das sagte der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, am Freitag (Ortszeit) in Washington. Laut UN-Angaben seien in der IS-Hochburg etwa 25.000 Zivilisten gefangen.