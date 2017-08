Deniz Yücels Arbeitgeber "Welt" legt in Straßburg Beschwerde ein

Quelle: www.globallookpress.com Deniz Yücels Arbeitgeber "Welt" legt in Straßburg Beschwerde ein (Archivbild)

Im Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten und "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel hat sein Arbeitgeber eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht. Die WeltN24-Geschäftsführerin Stephanie Caspar sprach von einem weiteren wichtigen Schritt. Deniz Yücel selbst betreibt seit April ebenfalls ein Beschwerdeverfahren in Straßburg. Im Juli hat der Gerichtshof die türkische Regierung zu einer Stellungnahme aufgefordert.