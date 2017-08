Russische Soldaten liefern 300 Kilogramm Medikamente an Krebskranke in Latakia

Quelle: Sputnik

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat ungefähr 300 Kilogramm Anti-Krebs-Medikamente an das landesweit einzige onkologische Krankenhaus in Latakia geliefert. Solche Arzneimittel werden in der Arabischen Republik Syrien nicht hergestellt. Wegen der EU-Sanktionen kann das Land nicht die erforderlichen Substanzen in Europa bestellen.