Tierschützer entdecken fast 2.000 verwahrloste Tiere in Lagerhalle in Kalifornien

In einer Lagerhalle im kalifornischen Montclair haben die Behörden fast 2.000 Tiere im verwahrlosten Zustand entdeckt. Die Tierschutzbehörde sprach am Freitag von "entsetzlichen" Zuständen in dem Gebäude.