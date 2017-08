Mauretanien stimmt über Verfassungsreform ab

Mauretanien stimmt über Verfassungsreform ab

In Mauretanien sind am Samstag rund 1,4 Millionen Menschen dazu aufgerufen, über eine Verfassungsreform abzustimmen. Die Änderungen sehen unter anderem vor, das Oberhaus des mauretanischen Parlamentes abzuschaffen und es durch einen Regionalrat mit gewählten Vertretern aus dem ganzen Land zu ersetzen. Ergebnisse des Referendums werden am Sonntag erwartet.