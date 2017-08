Neun Arbeiter nach Überschwemmung in Diamantenmine in Sibirien vermisst

Quelle: Reuters Neun Arbeiter nach Überschwemmung in Diamantenmine in Sibirien vermisst

Am Freitag wurde eine Pumpstation in einer Diamantenmine in der Stadt Mirny in russischer Teilrepublik Sacha (Jakutien) überflutet. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich rund 150 Menschen im Bergwerk. Zu neun Arbeitern gibt es immer noch keinen Kontakt.