Quelle: www.globallookpress.com Trotz aller Appelle: Verfassungsversammlung in Venezuela gestartet

Trotz aller Warnungen und Appelle hat am Freitag eine Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela ihre Arbeit aufgenommen. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen von Militär und Polizei begann im Gebäude des Parlaments in Caracas die konstituierende Sitzung der 545 Mitglieder im Beisein von Staatschef Nicolás Maduro.