Scooter tritt trotz aller Drohungen auf der Krim auf – Bis zu acht Jahren Haftstrafe möglich

Quelle: www.globallookpress.com

Die deutsche Technoband Scooter ist trotz Drohungen der Ukraine zu einem Konzert auf die Halbinsel Krim gereist. Es sei ein guter Flug gewesen, sagte Frontmann H.P. Baxxter bei der Ankunft in Simferopol in der Nacht zum Freitag. Abends soll die Band bei dem Rockfestival ZBFest in Balaklawa nahe der Marinestadt Sewastopol auftreten, wie russische Agenturen berichteten.