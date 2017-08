Schlamm-Olympia bei Wacken Open Air - Regen und Bier in Strömen [VIDEO, FOTO]

Nach kurzen, kräftigen Regenschauern sieht es vor den Bühnen beim Wacken Open Air teils apokalyptisch aus. Darauf, dass der Schlamm an manchen Stellen knöcheltief ist, reagieren viele Festival-Besucher kreativ: mit einer Art Schlamm-Olympia.

Als Sänger Chris Boltendahl von der Band Grave Digger seine Hand zum Heavy-Metal-Gruß in die Luft reckt, scheint vor ihm gerade die Apokalypse einzutreten. Bis zu den Knöcheln waten schlammverkrustete Gestalten vor der "Harder"-Bühne in einem morastigen Gemisch aus Regenwasser, Erde, Bier und Urin. Das ist das Bodengemisch am zweiten Tag des Festivals, das als eines der größten Metal-Events der Welt gilt.

Wacken #metalhead #wacken #woa #matschwüste #fango Публикация от Dschladtze (@glaze73) Авг 4 2017 в 8:36 PDT

#weddingphotographer at work... #wacken #wacken2017 Публикация от Andreas Gebhard (@agebhard) Авг 4 2017 в 8:18 PDT

Es ist das ganz gewöhnliche Wacken-Erlebnis. Sieht man von ein paar staubtrockenen Ausnahmen in den vergangenen Jahren ab, so wurde das Festival - typisch nordisch - in den vergangenen Jahren meist vom sprichwörtlichen 'Schietwetter' begleitet. Das ist aber nur von außen betrachtet ein Problem.

#wacken 2017 #woa #heavymetal Публикация от Motörhead ♠️ Hockey🏒My family💋 (@mrs667neighbourofthebeast) Авг 4 2017 в 6:16 PDT

Wacken! 😁🎉 #wacken #schlammfeld Публикация от Adrian (@addepark) Авг 4 2017 в 8:20 PDT

Von innen, also aus Sicht der rund 75.000 Heavy-, Doom-, Black- oder Death-Metaller auf den Campingplätzen, wirkt der Regen am Freitag fast wie ein Geschenk des Himmels. Auf den Campingplätzen rund um das Veranstaltungsgelände lässt sich anhand erfindungsreicher Schlamm-Sportarten beobachten, dass die Metal-Fans sich von etwas Regen und sehr viel Schlamm die Stimmung nicht verderben lassen. Nimmt man alle Ideen zusammen, so ergibt das eine Art Schlamm-Olympia. (dpa)

Quelle: www.globallookpress.com

#mud racers. (The taller one won on her way back.) #wacken #wacken2017 Публикация от Andreas Gebhard (@agebhard) Авг 4 2017 в 8:23 PDT

#wacken #wacken2017 #matsch #schuhe Публикация от Anni (@climbing_anni) Авг 4 2017 в 8:09 PDT

The mudness begun 🌋 @wackenopenair.official Публикация от Vincent (@vollvincent) Авг 4 2017 в 6:53 PDT

Mehr lesen - Metal-Festival Wacken wird dieses Jahr mit Bier aus Pipeline versorgt