Keine Fipronil-Eier mehr in niederländischen Supermärkten

Aus den niederländischen Supermärkten sind nach Angaben des Handels alle mit dem Insektizid Fipronil belasteten Eier entfernt worden. Das erklärte ein Sprecher des Verbandes des Lebensmittelhandels am Freitag im niederländischen Radio. Bis zur Öffnung der Geschäfte am Freitagmorgen seien die Regale geräumt worden.

Am Vorabend hatte die Lebensmittelkontrollbehörde NVWA die Liste aller Prüfnummern von belasteten Eier veröffentlicht. Danach bleiben die Betriebe von 138 Geflügelhaltern gesperrt. Das sind etwa 20 Prozent aller niederländischen Legebetriebe. Tests der NVWA hatten Spuren des Insektizids in den Eiern nachgewiesen.

In einem bereits früher bekanntgewordenen Fall war die Konzentration so hoch, dass die Behörde von einer akuten Gesundheitsgefahr gewarnt hatte. In 59 Fällen sollten Kinder die Eier der Charge nicht essen. In den meisten Fällen lagen die Werte nach Angaben der NVWA deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten und gebe es kein Gesundheitsrisiko. (dpa)

Mehr lesen - Läusebekämpfungsmittel Fipronil auch in deutschen Eier-Betrieben genutzt