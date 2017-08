Afghanische Sicherheitskräfte erobern Stadt von Taliban zurück

Quelle: www.globallookpress.com Afghanische Militärs. (Archivbild)

Afghanische Sicherheitskräfte haben in der ostafghanischen Provinz Paktia eine Stadt von den Taliban zurückerobert. Das Bezirkszentrum Dschanichel sei seit Freitagfrüh wieder in der Hand der Regierung, sagte Provinzsprecher Abdullah Hasrat. Dschanichel war Ende Juli an die Taliban gefallen.