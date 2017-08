Gefährlicher Taifun nähert sich japanischer Küste

Der starke Taifun „Noru“ bedroht die japanischen Amami-Inseln in der Präfektur Kagoshima, wie die Meteorologiebehörde des Landes am Freitag berichtete. Die Windgeschwindigkeit im Zentrum des Taifuns beträgt demnach bis 40 Meter pro Sekunde. Die Wellenhöhe in der Nähe der Amami-Insel ist bei zehn Metern.