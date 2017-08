Für den Kampf gegen Terror: USA will Nigeria Kampfflugzeuge für 593 Millionen US-Dollar verkaufen

Quelle: www.globallookpress.com Nigerianische Soldaten. (Archivbild)

Die USA wollen Nigeria zwölf Kampfflugzeuge im Wert von 593 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund fast 500 Millionen Euro) verkaufen. Die leichten Propellermaschinen vom Typ A-29 Super Tucano sowie entsprechendes Training, Ersatzteile und Infrastruktur sollen im Kampf gegen die Terrorgruppen „Boko Haram“ und „Islamischer Staat“ (IS) in Westafrika eingesetzt werden. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.