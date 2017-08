Schießerei in Park in San Francisco: Mindestens drei Verletzte, Täter auf der Flucht

© Twitter Schießerei in Park in San Francisco: Mindestens drei Verletzte, Täter auf der Flucht

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (Ortszeit) in einem Park in San Francisco das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens drei Menschen verwundet, einer von ihnen ist minderjährig. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, einer der Verletzten befindet sich in einem kritischen Zustand.