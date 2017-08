FBI nimmt gefeierten „WannaCry“-Retter fest

Quelle: Reuters

Marcus Hutchins soll eine große Rolle beim Kampf gegen „WannaCry“ gespielt haben - nun wurde der Hacker selbst festgenommen. Wie das US-Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, soll der Brite bei Entwicklung und Verbreitung der Schadsoftware «Kronos» beteiligt gewesen sein. Hutchins wurde am Mittwoch in Las Vegas auf dem Heimweg von einer Hacker-Konferenz festgenommen.