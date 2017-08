Bandenkrieg in Kopenhagen - Visitationszonen verlängert

Am Donnerstag hat die Polizei die Einrichtung so genannter Visitationszonen in der dänischen Hauptstadt verlängert. In diesen Bereichen können die Beamten stichprobenartige Personenkontrollen und Leibesvisitationen vornehmen. Der Oberbürgermeister von Kopenhagen forderte die Polizei auf, an den Orten, an denen sich Banden aufhalten, mobile Stationen einzurichten.