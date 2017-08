Panzergrenadierbataillon aus Sachsen übernimmt NATO-Kommando in Litauen

Quelle: www.globallookpress.com Panzergrenadierbataillon aus Sachsen übernimmt NATO-Kommando in Litauen

In Litauen ist ein neues Kontingent an Bundeswehrsoldaten für das von Deutschland geführte NATO-Bataillon in dem Baltenstaat eingetroffen, teilte das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius laut dpa mit. Das Panzergrenadierbataillon 371 aus dem sächsischen Marienberg übernahm am Donnerstag auf dem Militärstützpunkt Rukla das Kommando des zum Schutz der NATO-Ostflanke eingesetzten multinationalen Gefechtsverbandes.